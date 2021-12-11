HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika | Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay

Son Dakika | Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay

11.12.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan ve içinde 5 kişinin olduğu otomobildekilerin cenazeye geldikleri öğrenildi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kahramankazan'daki kaza sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Kahreden kaza haberi Ankara'dan geldi. TRT Haber'in haberine göre, Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

dasf

Ankara-Kahramankazan kara yolunun 16. kilometresi İmrendi mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2

CENAZE İÇİN GELMİŞER

Eskişehir'den Kahramankazan'a cenaze için gelen ve içinde 5 kişinin olduğu öğrenilen otomobil, içinde işe giden 4 kişinin bulunduğu diğer bir otomobil ile çarpıştı.

1

MANSUR YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'daki kaza sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yavaş, "Kahramankazan'da meydana gelen elim kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

yavas

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
Celaleddin Harzemşah'ın mezar yeri tespit edildiCelaleddin Harzemşah'ın mezar yeri tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.