Son Dakika | Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay

Kahreden kaza haberi Ankara'dan geldi. TRT Haber'in haberine göre, Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara-Kahramankazan kara yolunun 16. kilometresi İmrendi mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

CENAZE İÇİN GELMİŞER

Eskişehir'den Kahramankazan'a cenaze için gelen ve içinde 5 kişinin olduğu öğrenilen otomobil, içinde işe giden 4 kişinin bulunduğu diğer bir otomobil ile çarpıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'daki kaza sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yavaş, "Kahramankazan'da meydana gelen elim kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.





