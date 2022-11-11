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Son dakika: Ankara'da korkunç olay! 5 kişinin cesedi bulundu, dikkat çeken detaylar: Bazanın içinde bulundu, 1 hafta önce...

11.11.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. Bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Korkunç olayla ilgili ortaya çıkan detaylara göre bir kişinin elleri arkadan bağlı şekilde bazanın içinde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahısların 1 hafta önce öldürüldüğü tahmin ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ankara'da korkunç olay! 5 kişinin cesedi bulundu, dikkat çeken detaylar: Bazanın içinde bulundu, 1 hafta önce...

Son dakika: Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine ortaya çıkan korkunç olayda bir kişinin cesedi elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulunurken şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

POLİSE BAŞVURDULAR

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

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CESETLERLE KARŞILAŞTILAR

Polis, akşam saatlerinde yakınlarının verdiği adresteki binanın 2'nci katında bulunan dairenin kapısını çilingire açtırarak eve girdi. Polis, girdiği evde 4 kişinin cesediyle karşılaştı.

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ELLERİ BAĞLI ŞEKLİDE BAZANIN İÇİNDE BULUNDU

Evde yapılan araştırmada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bunun üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı, binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ev ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede 5 kişinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişinin, kimliklerinin belirlenmesi ve olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA VALİLİĞİ: OLAY BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULMAKTADIR

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bıçaklanarak öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese, kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelindiği, çilingir marifetiyle girilen ikametgahta yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkeğin kesici alet yarasıyla öldürüldüğünün görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, maktullerin açık kimlik bilgileri ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı nezaretinde, Adli Tıp Kurumu ve olay yeri inceleme şube müdürlüğünce devam edildiği kaydedildi.

(AA-DHAİHA)

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