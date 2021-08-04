Son Dakika: Ankara'da korkutan yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Ankara Sıhhiye’deki Yüksek Hızlı Tren Garı’nın yanında bulunan inşaatta yangın çıktı. Şehrin farklı noktalarından görülen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettiği sırada çıkan yangın Anıtkabir'den de objektiflere yansıdı.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) binası yanında başlayan yangına ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının inşaattaki izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başladığını ve kontrol altına alındığını belirterek şunları kaydetti:

“Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”



