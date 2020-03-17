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  4. Son dakika: Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Yeri ve zamanı belli oldu

Son dakika: Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Yeri ve zamanı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının yeri ve zamanı belli oldu.

Son dakika: Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Yeri ve zamanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının yarın 14.00'de Çankaya Köşkü'nde yapılacağı belirtildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs toplantı

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