Son dakika: Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Yeri ve zamanı belli oldu

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkanl\u0131k edece\u011fi koronavir\u00fcs toplant\u0131s\u0131n\u0131n yar\u0131n 14.00'de \u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.\nToplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n koronavir\u00fcsle m\u00fccadelede yeni \u00f6nlemleri a\u00e7\u0131klamas\u0131 bekleniyor.\n window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERBu de\u011fi\u015fime inanamayacaks\u0131n\u0131z!Silivri\u2019de deniz \u00e7ekildi: Adac\u0131klar olu\u015ftuDikkat! Bu hastal\u0131k k\u00f6rl\u00fck ve uzuv kay\u0131plar\u0131na neden oluyor