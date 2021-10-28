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  4. Son Dakika: Ankara'da kritik toplantı! MSB'den F-35 açıklaması

Son Dakika: Ankara'da kritik toplantı! MSB'den F-35 açıklaması

28.10.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile Ankara'da F-35 sorununun görüşüldüğü bir toplantı yapıldığını ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Son Dakika: Ankara'da kritik toplantı! MSB'den F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." açıklamasını yaptı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı
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