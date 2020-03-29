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  4. Son dakika: Ankara'da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı

Son dakika: Ankara'da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında market ve pazar yerlerine çocukların girmesini yasakladı.

Son dakika: Ankara'da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı

Ankara Valiliği'nin açıklamasında, "Corona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 Tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır" denildi.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlimizde, Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA DA YASAK GELMİŞTİ

Dün akşam da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

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