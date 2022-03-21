HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Ankara'da Metaverse Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum

SON DAKİKA: Ankara'da Metaverse Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum

21.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti tarafından Ankara'da düzenlenen Forum Metaverse Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Ankara'da Metaverse Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum

Son dakika haberine göre, AK Parti'nin Ankara'daki Forum Metaverse Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyanın tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

gfgfdh

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Bugün 21 Mart, biliyorsunuz Nevruz günüdür. Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki pek çok halk, baharın gelmesinin müjdecisi kabul ettiği 21 Mart'ı bayram sevinciyle kutlamaktadır. Nevruz geleneği, milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum.

Burada dijital teknolojilerin yeni safhası diyebileceğimiz metaverse hakkında konuşmak üzere bir aradayız.

"DÜNYA YENİ BİR DÖNEME DOĞRU DOLU DİZGİN GİDİYOR"

Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Asıl hedefimiz üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir.

Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir.

Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir.

Yirmi yıllık dönemde sadece yol, köprü, santral inşa etmekle kalmadık. Yatırımlarla en büyük atılımı gerçekleştirdiğimiz alanların başında gelen bilgi ve iletişim tekonolojilerinin yaygınlaşmasını da sağladık.

Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar.

Web 3.0, metaverse gibi gelişmeler bize dijital kültür gibi konulara artık daha fazla odaklanmamız gerektiğini işaret ediyor.

İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız.

DİJİTAL SEFERBERLİK DÖNEMİ

Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum.

Biliyorsunuz ses biraz kısık, Cuma günü malum 18 Mart Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. İnşallah şimdi bu Cuma da Tokat Havalimanı’nın açılışını yapacağız. Durmak yok, yola devam. İşte bugün metaverse’te sizinle beraber olduk.

AYRINTILAR GELİYOR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 lider yeniden bir araya geliyor! İşte masadaki en önemli konu6 lider yeniden bir araya geliyor! İşte masadaki en önemli konu
Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklamaBakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama
Doktora saldırdığı iddia edilmişti! Uzman Çavuş hakkında flaş kararDoktora saldırdığı iddia edilmişti! Uzman Çavuş hakkında flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Arabasının sallandığını fark etti! Gördüklerine inanamadı

Arabasının sallandığını fark etti! Gördüklerine inanamadı

Kendi etiyle yemek yaptı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Kendi etiyle yemek yaptı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları zor kurtardı

Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları zor kurtardı

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.