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SON DAKİKA: Ankara'da orman yangını! Yılın en sıcak gününü yaşıyordu... Bolu Gerede'ye de sıçradı

21.08.2024 15:05
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Ankara'dan son dakika haberi: Kızılcahamam'da orman yangını çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ankara bugün, yılın en sıcak gününü geçiriyordu. Yangın Bolu'ya da sıçradı.

SON DAKİKA: Ankara'da orman yangını! Yılın en sıcak gününü yaşıyordu... Bolu Gerede'ye de sıçradı

Son dakika yangın haberi: Yangın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıktı.
Yangını çevredeki vatandaşlar fark edip ihbar etti.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı çalışmalar devam ediyor.

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ANKARA'DA YILIN EN SICAK GÜNÜ

Öte yandan Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar "Ankara merkez şu an itibari ile 37,1 derecelik sıcaklık ile bu yılın en sıcak gününü yaşadı. Bugün Yenimahalle ve Kalecik'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı" açıklamasında bulundu.

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YANGIN BOLU'YA SIÇRADI

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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İZMİR'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

İzmir’in Menderes ilçesinde de saat 14.00 sıralarında Deli Ömerli Mahallesi’nde orman yangını başladı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

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(İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın
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