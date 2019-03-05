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Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 19'u halen aktif görevde olan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 19’u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

BYLOCK OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
hava kuvvetleri komutanlığı FETÖ

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