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  4. SON DAKİKA | Ankara'da PKK operasyonu! 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

SON DAKİKA | Ankara'da PKK operasyonu! 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

25.10.2024 08:35
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Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK'nın örgütsel etkinliklere katılan ve örgüt propagandası yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | Ankara'da PKK operasyonu! 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Ankara terör operasyonu
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