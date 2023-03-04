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  4. SON DAKİKA: Ankara'da sıcak gelişme! 5 lider Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi... Akşener'siz ilk toplantı başladı

SON DAKİKA: Ankara'da sıcak gelişme! 5 lider Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi... Akşener'siz ilk toplantı başladı

04.03.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı karşıtı açıklamalarının ardından gözler siyasilere çevrilmişti. 5 lider, Meral Akşener'siz ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya gelen ilk lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

SON DAKİKA: Ankara'da sıcak gelişme! 5 lider Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi... Akşener'siz ilk toplantı başladı

Son dakika: Türkiye, Altılı Masa'nın adayının kim olacağını merak ederken, siyaset kulisleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla altüst oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla gözler 5 lidere çevrildi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak görüşmeye ilk gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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Türkiye'nin kilitlendiği görüşmeyi Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde çok sayıda basın mensubu da takip ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 4 siyasi parti liderini de kapıda karşıladı ve toplantının yapılacağı salona kadar eşlik etti.

ORTAK BİLDİRİ BEKLENİYOR

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamasında, “İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısında bulunmuştu.

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