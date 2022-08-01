Son dakika: Ankara'da Sincan OSB'de yangın çıktı! Ekipler olay yerinde...

Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi. (AA)
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