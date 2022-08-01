HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Ankara'da Sincan OSB'de yangın çıktı! Ekipler olay yerinde...

Son dakika: Ankara'da Sincan OSB'de yangın çıktı! Ekipler olay yerinde...

01.08.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Son dakika: Ankara'da Sincan OSB'de yangın çıktı! Ekipler olay yerinde...

Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turistik ilçe Dikili'de halk isyan etti! 4 gün susuz kaldılarTuristik ilçe Dikili'de halk isyan etti! 4 gün susuz kaldılar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!
Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara osb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz

25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.