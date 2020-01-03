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  4. Son dakika! Ankara'da tren kazası

Son dakika! Ankara'da tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara'da sabah saatlerinde tren kazası meydana geldi.

Son dakika! Ankara'da tren kazası

Ankara'da Behiçbey İstasyonu'nda bir tren raydan çıktı. Kazada vagonun boş olduğu, ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Ankara tren kazası

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