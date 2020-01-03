Son dakika! Ankara'da tren kazası

Ankara'da Behi\u00e7bey \u0130stasyonu'nda bir tren raydan \u00e7\u0131kt\u0131. Kazada vagonun bo\u015f oldu\u011fu, \u00f6len ve yaralanan olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Avukat c\u00fcbbesiyle erotik poz Adana'y\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131!Yarg\u0131tay, otomobile ate\u015f a\u00e7\u0131lmas\u0131nda yaralanmayanlar i\u00e7in de san\u0131klara ceza istediZigana Da\u011f\u0131'nda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu
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