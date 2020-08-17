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Son dakika: Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri! 65 yaş üstüne kısıtlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara İl Pandemi Kurulu, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi" denildi.

Son dakika: Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri! 65 yaş üstüne kısıtlama

Ankara İl Pandemi Kurulu alınacak yeni tedbirleri belirledi:

-Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına,Mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına,

-Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına,

-65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına,

-Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine,-“Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına karar verildi.

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