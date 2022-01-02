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  4. SON DAKİKA | Ankara'daki 10 yaşındaki Ramazan Aslan'a köpek saldırısı! Dehşet anları kamerada: Çocuğu parçalamışlar

SON DAKİKA | Ankara'daki 10 yaşındaki Ramazan Aslan'a köpek saldırısı! Dehşet anları kamerada: Çocuğu parçalamışlar

02.01.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bir köpek saldırısı haberi de Ankara'dan geldi. Türkiye, Asiye Ateş'in başına gelenlerin şokunu henüz atlatamamışken bu kez 10 yaşındaki Ramazan Aslan'ın başına gelenleri konuşuyor. Sokakta bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu mahalleli kurtarırken; o anlar kameraya yansıdı. Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant yaptığı açıklamada "Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış" diye konuştu.

Son dakika: 10 yaşındaki Ramazan Aslan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay, Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçtiği anda bir anda başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan talihsiz çocuk yere düştü. Köpeklerin arasında kalan küçük Ramazan'ın yardımına mahalleli koştu. Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DERİN YARA İZLERİ VAR

Vücudunda derin yara izleri olan Aslan hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KÖPEK SALDIRISI MARKETİN KAMERASINA YANSIDI

Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"ÇOCUĞU PARÇALAMIŞLAR"

Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant ise bu tür olayların mahallede çok sık yaşandığını belirterek, "Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış. Diğer komşumuz da köpekleri kovalamış. O sırada da biz geldik. Ambulansı aradık. Çocuğun ailesini, yakınları aradım buraya getirdim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Çocukta en az 50 - 60 dikişlik yara vardı. Çocuğu baya parçalamışlar. Polisler de geldi inceleme başlattı. Mahalleli olarak hepimiz çocuğun yardımına koştuk. Pantolonu yırtılmıştı. Kıyafet getirdik. Yaralarına buz koyduk. Çok derin yaraları vardı. Daha önce de çok sefer bu olaylar yaşandı. Sürekli yaşanıyor. Hepimizin çocuğu var. Ben sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyorum. Hepimiz hayvan seviyoruz ama bu kadarı da hoş değil. Akşam olduğu zaman 20 - 25 köpek buraya iniyor. Bizler de sokağa çıkamıyoruz. Çocuğumu bakkala bile gönderemiyorum" dedi.

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(İHA)

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