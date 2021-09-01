HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Ankara'daki göçmenler için yeni karar

Son Dakika: Ankara'daki göçmenler için yeni karar

01.09.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı yeni alınan göçmen kararlarını duyurdu. Buna göre; 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı. Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı olduğu illere gönderilecek.

Son Dakika: Ankara'daki göçmenler için yeni karar

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2 Eylül'den geçerli olmak üzere Ankara mülki sınırlarının geçici koruma kaydına kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenlemeyle yetkili ve görevli olan İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, jandarma ve emniyet birimlerinin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı kararların alındığı belirtildi.

"2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri, bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.

Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.

Yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Af" çağrıları sonrası flaş iddia!"Af" çağrıları sonrası flaş iddia!
PARTNER"Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıktı"Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yargı paketi için kolları sıvadıkCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yargı paketi için kolları sıvadık
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Sosyal medya onu konuşuyor: Bana Hacettepeli Nâzım diyeceksiniz

Sosyal medya onu konuşuyor: Bana Hacettepeli Nâzım diyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Düğünde takılanları saya saya bitiremediler!

Düğünde takılanları saya saya bitiremediler!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! Polis baba ilk kez konuştu

14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! Polis baba ilk kez konuştu

Polis memuru, otobüs ile araç arasına böyle sıkıştı

Polis memuru, otobüs ile araç arasına böyle sıkıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.