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  4. Son Dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Son Dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

06.08.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı.

Son Dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, sosyal medya hesabı üzerinden, Devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Gözaltı
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