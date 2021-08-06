Son Dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, sosyal medya hesabı üzerinden, Devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

06.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/MwFJyPdTEh — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) August 6, 2021

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