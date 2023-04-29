HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Ankara merkezli 15 ilde terör operasyonu! Gözaltı kararı verilen 54 şüpheli...

SON DAKİKA | Ankara merkezli 15 ilde terör operasyonu! Gözaltı kararı verilen 54 şüpheli...

29.04.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara’da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda, gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Ankara merkezli 15 ilde terör operasyonu! Gözaltı kararı verilen 54 şüpheli...

Son dakika haberi: Ankara’da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmışFutbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış
Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozduEski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda yeni gelişmeAralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
son dakika operasyon

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.