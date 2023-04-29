SON DAKİKA | Ankara merkezli 15 ilde terör operasyonu! Gözaltı kararı verilen 54 şüpheli...

Son dakika haberi: Ankara’da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda, gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi.
Son dakika haberi: Ankara’da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)
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