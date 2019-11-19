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Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 19 ilde düzenlenen ve FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 ilde 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu söz konusu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen şüphelilerden 56'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına için çalışmalar sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ operasyon

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