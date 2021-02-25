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  4. Son Dakika: Ankara merkezli 22 ilde operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son Dakika: Ankara merkezli 22 ilde operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

25.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Ankara merkezli 22 ilde operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2012'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 37 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 2012'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

22 İLDE 37 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 31'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara

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