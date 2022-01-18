HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Ankara merkezli 24 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika: Ankara merkezli 24 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

18.01.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında Ankara merkezli 24 ilde 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Ankara merkezli 24 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberi... DEAŞ terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon haberi geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarıyla Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ mensuplarıyla ailelerine, nakdi yardımlarda bulunarak maddi kaynak sağlamak suretiyle "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen 64 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin Ankara merkezli 24 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
İstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacakİstanbul'da muhteşem keşif! İnsanlık tarihine ışık tutacak
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika: Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü, yıldız futbolcuyu istiyor

Son dakika: Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü, yıldız futbolcuyu istiyor

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden feshedilebilecek

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden feshedilebilecek

Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri depremi sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı!

Kayseri depremi sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Yeni PCR testi genelgesi!

Yeni PCR testi genelgesi!

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.