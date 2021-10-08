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  4. Son Dakika: Ankara merkezli 27 ilde operasyon! Gözaltılar var

Son Dakika: Ankara merkezli 27 ilde operasyon! Gözaltılar var

08.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Dakika: Ankara merkezli 27 ilde operasyon! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA MERKEZLİ 27 İLDE OPERASYON

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 27 ilde operasyon düzenlendi.

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Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara
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