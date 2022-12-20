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Son dakika: Ankara merkezli birçok ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

20.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Ankara merkezli birçok ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 04/04/2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

(İHA)

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