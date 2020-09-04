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  4. Son dakika: Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyan Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Son dakika: Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz hizmet sunacak Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli'ye sonra Antalya'ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak.

Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.

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