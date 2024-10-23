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  4. SON DAKİKA | Ankara'da Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri... Kahreden açıklama: Şehit ve yaralılarımız var

SON DAKİKA | Ankara'da Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri... Kahreden açıklama: Şehit ve yaralılarımız var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.10.2024 15:59
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Son dakika haberi: Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Patlamanın ardından silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi. Öte yandan çatışmanın devam ettiği ve içeride rehinelerin olduğu iddia edildi.

SON DAKİKA | Ankara'da Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri... Kahreden açıklama: Şehit ve yaralılarımız var

Son dakika: Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu saldırının bir terör saldırısı olduğu belirtilirken, canlı bomba iddiası da gündeme geldi.

"ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR VE REHİNELER VAR" İDDİASI

Öte yandan çatışmanın devam ettiği ve içeride rehinelerin olduğu iddia edildi.

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TUSAŞ PERSONELİ SIĞINAKLARA İNDİ

Saldırı sonrası bazı TUSAŞ personellerinin sığınaklara indiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA ACI HABERİ DUYURDU: "ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR"

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Patlama anına ait ve çatışma seslerinin yükseldiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

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Habertürk muhabiri Serkan Şimşek detayları canlı yayında aktardı.

Şimşek “Ankara’da TUSAŞ kampüsünde ilk etapta bir bomba patlama sesinin ardından da bir çatışma sesinin duyulduğu iddia ediliyor. Şu ana kadar bu olayla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ankara’da Türk Havacılık Uzay Sanayi kampüsünde bir canlı bombanın kendini patlattığına yönelik bir iddia var. Hala iddia aşamasında olduğunun altını çizmekte fayda var. Ardından yine çatışma seslerinin duyulduğuna ve bazı TUSAŞ çalışanlarının da TUSAŞ’ın sığınağına indirildiğine yönelik bilgiler var. Bunların henüz iddia aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. İlk iddialar bunun bir terör saldırısı olduğu yönünde. İlerleyen saatlerde bu konuda açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Şu anda resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bilgisi elimize ulaşmış değil” dedi.

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TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

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patlama TUSAŞ son dakika
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