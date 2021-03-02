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  4. Son Dakika: Ankara Valiliği'nden 4 farklı mesai saati uygulaması

Son Dakika: Ankara Valiliği'nden 4 farklı mesai saati uygulaması

02.03.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Ankara Valiliği'nden 4 farklı mesai saati uygulaması

Ankara Valiliği, saat 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olmak üzere 4 farklı mesai saati uygulanması kararı aldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen son aşamada Cumhurbaşkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda, 03.03.2021 Çarşamba gününden itibaren ilimizde mesai saatleri ekte yer alan tablodaki şekilde uygulanacaktır.

Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaya devam edilecektir.

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Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır. Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şu şekildedir:
mesai

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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