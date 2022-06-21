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  4. Son Dakika: Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Son Dakika: Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

21.06.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Valiliği'nden kentte yaşayan vatandaşlar için kritik bir uyarı geldi. Öğle saatlerinde kentte beklenen sağanak nedeniyle yayınlanan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Son Dakika: Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Son dakika haberine göre Ankara Valiliği, öğle saatlerinde kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Ankara
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