Son Dakika: Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Son dakika haberine göre Ankara Valiliği, öğle saatlerinde kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

(DHA)

