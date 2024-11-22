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  4. SON DAKİKA | Ankara'ya kar, İstanbul'a fırtına uyarısı! Valilik ve AKOM duyurdu: Bu akşam geliyor! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

SON DAKİKA | Ankara'ya kar, İstanbul'a fırtına uyarısı! Valilik ve AKOM duyurdu: Bu akşam geliyor! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.11.2024 15:43
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Son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerinin ardından Ankara ve İstanbul için yeni uyarı geldi. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu yanıt bulurken; Ankara Valiliği bu akşam için uyardı: "İl genelinde soğuk hava ile birlikte kar yağışı bekleniyor" İşte Ankara ve İstanbul hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Ankara'ya kar, İstanbul'a fırtına uyarısı! Valilik ve AKOM duyurdu: Bu akşam geliyor! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Ankara'ya kar yağacak, İstanbul'u fırtına vuracak... Meteoroloji'nin İstanbul ve Ankara hava durumuyla ilgili son tahminlerinin ardından kar yağışı için yeni bir uyarı geldi. Yağışlı havanın yurt genelinde etkili olmaya başlamasının ardından Ankara için akşam saatleri işaret edildi.

ANKARA'YA KAR YAĞACAK, SAAT VERİLDİ

Bir uyarı da Ankara Valiliği’nden Başkent için geldi. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Ankara il genelinde soğuk hava ile birlikte kar yağışı bekleniyor” denildi.

Açıklamanın devamında ise "Kuvvetli yağış, fırtına, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği riskler ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelere yer verildi.

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İSTANBUL İÇİN FIRITNA VE SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Öte yandan şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul
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