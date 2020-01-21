Son dakika: Ankaragücü'de teknik direktörü Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
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