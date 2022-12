SON DAKİKA: Anne ve baba göz yumdu, 6 yaşındaki kızlarını kendi elleriyle evlendirdiler! H.K.G olayında seneler sonra ortaya çıkan 'kemik yaşı' detayı kan dondurdu

Son dakika... Türkiye günlerdir İsmailağa Cemaati'ne bağlı bir vakfın kurucusu olan Y.Z.G.'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin zorla evlendirilmesi skandalını konuşuyor. 6 yaşındaki çocuğun 'evlendirdiği'ne ilişkin fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan olaya tepki yağınca Bakanlık da harekete geçtiğini duyurdu. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayın mahkemeye intikal ettiğini duyurarak davaya müdahil olduklarını belirtti. Bu açıklamanın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ‘çocukların istismarını lanetliyoruz’ diyerek olaya tepki gösterdi.

İSTİSMARDA KAN DONDURAN DETAYLAR

İddiaya göre 6 yaşındaki kız ile 29 yaşındaki K.İ. isimli tarikat mensubu arasında imam nikahı kıyıldı. Küçük kız ifadesinde cinsel istismarın kendisine oyun gibi gösterildiğini anlatarak ‘Annemle babam ona damadım diyordu’ dedi.

Skandal istismardaki iddialar bununla da bitmedi. İddiaya göre; 2012 yılında kız çocuğu 14 yaşındayken doktora gitti, doktor çocuğun istismara uğradığını anladı ve polise haber verildi. Savcılık soruşturma başlattı. Çocuğun kemik yaşı için test yapılacaktı ancak teste onun yerine bir başkası sokuldu 17 yaşında olduğunu beyan eden H.K.G’nin yaşı raporda 21 olarak görünüyordu. Bu sonuca karşın kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

H.K.G. yıllar sonra şikayeçi oldu 30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavclığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı İddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Annesi, babası ve K.İ. hakkında en az 27’şer yıl hapis cezası talep edildi. Ayrıca K.İ. için cinsel saldırı suçundan da ceza talep edildi.

SON DAKİKA: 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR! BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamanın yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "ÇOCUKLARIN İSTİSMARINI LANETLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

"Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olmuştur."

KILIÇDAROĞLU: "HAK ETTİĞİNİZİ BULACAKSINIZ!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cinsel istismar skandalına tepki gösterek şu paylaşımı yaptı:

"6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!"

AKŞENER: DİNİ BİR CEMAATİN KİSVESİ ALTINDA…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de skandal olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!