Son dakika: Annesinin boynundan bıçaklayarak öldürmüştü! Anne katili Orhan Oruçgüney hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Sultanbeyli'de gerçekleşen olayın ardından katil Orhan Oruçgüney'in amcası Muammer Oruçgüney, DHA mikrofonlarına konuştu. Yeğeninin babasının dükkanına baktığını daha önce şizofreni tanısını konduğunu hastaneye yatsa da tedavi edilemediğini belirten ama Oruçgüney, yeğeninin iki ay boyunca hastanede yattığını belirtti.

ÖZ ANNESİNİ ÖLDÜREN KATİL HAKKINDA 'ŞİZOFRENİ' DETAYI

Olay, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi üzerindeki iki katlı binada saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Orhan Oruçgüney, annesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Orhan Oruçgüney, elindeki bıçakla annesinin boynunu kesti. Sesleri duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde evde delil araştırması yaptı.

Ekiplerin incelemesinin ardından Gülbeyaz Oruçgüney'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumun morguna kaldırıldı. Kadının cenazesi araca konulurken, oğulları ve gelinlerini gözyaşlarına boğuldu. Gülbeyaz'ın 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Annesi öldüren Orhan Oruçgüney'in psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de şizofreni tanısıyla hastanede tedavi edildiği öğrenildi.

'HASTANEYE YATIRDILAR AMA SONUÇ ALAMADILAR'

Ölen Gülbeyaz Oruçgüney'ın amcası Lisan Aksu "Oğlu tedavi ediliyordu. Annesini bu sabah öldürmüş."dedi. Orhan Oruçgüney'in amcası Muammer Oruçgüney, "Babasının dükkanına bakıyordu. Hastaneye yatırdılar ama çok aşırı bir sorunu olsaydı hastaneden bırakmazlardı. Ailesine karşı sorunu yoktu. Sadece bir kere tedavi gördü. İki ay yattı hastanede. Bir sorun olmadığından dolayı çıkardılar." diye konuştu.

