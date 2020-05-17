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  4. Son dakika: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! Soruşturma başlatıldı

Son dakika: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! Soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Bir sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Son dakika: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! Soruşturma başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Bir sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda söz konusu paylaşımları yaptığı iddia edilen kişinin F.E. olduğu ispat edilmiş kabinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi.

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