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Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AFAD verilerine göre Antalya'nın Kumluca açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine göre Antalya'nın Kumluca açıklarında saat 13:57'de yerin 16 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

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Akdeniz deprem

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