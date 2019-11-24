Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine g\u00f6re Antalya'n\u0131n Kumluca a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 13:57'de yerin 16 kilometre alt\u0131nda 3.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \nKAND\u0130LL\u0130 B\u00dcY\u00dcKL\u00dc\u011e\u00dc 3.4 OLARAK DUYURDU\n\nKandilli meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.4 olarak duyurdu. PARTNERKumsalda amuda kalkt\u0131Isparta\u2019da d\u00fc\u011f\u00fcn \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 2 yaral\u0131Erkekler bu kez kad\u0131nlar i\u00e7in y\u00fcr\u00fcd\u00fc
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