Son Dakika: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 37.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 21, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz, 52.12 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 21.11.2021, 23:35:43 TSİ
Enlem : 36.2558 N
Boylam : 31.3445 E
Derinlik : 37.58 km
Detay : https://t.co/2rAyKTk2w2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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