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Son Dakika: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

22.11.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 37.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem antalya
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