Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açığında saat 09.21'de, 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

YARALI VE MAL KAYBI YOK



Depremin ardından ilk gelen bilgilere göre, yaralı ve mal kaybı yok.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.

Antalya'daki depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.





