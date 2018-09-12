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Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:36 | Son Güncelleme

AFAD’ın sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya dün de 4.8'lik depremle sarsılmıştı.

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açığında saat 09.21'de, 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

YARALI VE MAL KAYBI YOK

Depremin ardından ilk gelen bilgilere göre, yaralı ve mal kaybı yok.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.

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Antalya'daki depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya deprem AFAD

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