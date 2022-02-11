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Son dakika: Antalya'da hareketli dakikalar... Helikopter Konyaaltı Plajı'na acil iniş yaptı

11.02.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'da Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nu görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Konyaaltı Plajı'na inen helikopter için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Son dakika: Antalya'da hareketli dakikalar... Helikopter Konyaaltı Plajı'na acil iniş yaptı

Son dakika... Antalya Bisiklet Turu'nu havadan görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

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Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde motor arızası oluştu.

Pilot, helikopteri Konyaaltı Plajı'na indirdi.

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Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar da plaja inen helikopter ile fotoğraf çektirdi. (AA)

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antalya
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