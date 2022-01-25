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  4. Son dakika… Antalya’da kar yağışı şaşkınlığı! ‘Çok mutluyuz…’

Son dakika… Antalya’da kar yağışı şaşkınlığı! ‘Çok mutluyuz…’

25.01.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışının Antalya kent merkezinde de görülmesi şaşkınlıkla karşılandı. Deniz seviyesinden yüksek kesimlerde kar birikintileri oluşurken, bazı vatandaşlar kar topu oynayıp eğlendi. Öte yandan Muğla'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya kara yolunda araç geçişlerine izin verilmiyor. İşte Türkiye’nin en sıcak bölgelerindeki son dakika kar yağışı haberleri…

Son dakika… Antalya’da kar yağışı şaşkınlığı! ‘Çok mutluyuz…’

Son dakika haberleri… Antalya'da kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti.
Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Bazı vatandaşlar, bu alanlarda kar topu oynadı.

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Arkadaşlarıyla karda eğlenen Büşra Betül, AA muhabirine, evde birkaç saatle sınırlı yağışı beklediklerini anlatarak, "Kar yağınca kendimizi dışarıya attık. Çok mutluyuz. Karın yağması o kadar iyi geldi ki stres attık." dedi.

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Taner Can da birkaç saat sonra işe gideceğini belirterek, "Kar yağışını arkadaşımla izledim. Karla oynayıp eğlendim. Uykusuz kalmama değdi." diye konuştu.

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Öte yandan, Antalya'da sahile örtü bırakan en son kar 1993'te yağmış ve 5 santimetre ölçülmüştü. Kente 2005 ve 2019'da da yağan kar yollarda tutmamıştı.

MUĞLA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

Muğla'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya kara yolunda araç geçişlerine izin verilmiyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipinin etkisini artırması nedeniyle Muğla-Ula kara yolu ile Muğla-Yatağan kara yolunda zincirleme kazalar meydana geldi. Bölgede ekipler tarafından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

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Kar yağışının etkisini artırması ve buzlanma nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya kara yolunda tüm araç geçişlerinin durdurulmasının ardından kara yolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Akyaka Sakar Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Kapanan yolları trafiğe açabilmek için gece saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

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Araç geçişlerine izin verilmediği için bu güzergahı kullanana şehirler arası otobüsler ile çok sayıda kamyon ve araç Menteşe ilçesindeki benzinlikler ile tesislerde beklemeye başladı.

Menteşe ilçesinde ise ekiplerin kar kürüme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan Muğla'nın ilçelerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ANTALYA KAŞ'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağdı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren sahil kesimlerinde de etkili olmaya başladı.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Ağullu Mahallesi Çomucak mevkisine kar yağdı.

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Mahalle sakinleri ve yoldan geçen bazı sürücüler, yağışı seyretti, çocuklar da kartopu oynadı.

Vatandaşlardan Salih Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaş'a kar yağdığı için heyecan duyduklarını, yağışı duyunca bölgeye geldiklerini söyledi.

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Yoğun yağış olduğunu belirten Demirci, "Bu manzarayı görmek çok güzel, mutluyuz. Bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Öğleyin güneşti, şu an kar yağıyor." diye konuştu.

Can Öksüz de ilçedeki kar yağışına şaşırdığını ifade etti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı antalya Muğla Fethiye
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