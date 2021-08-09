HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Antalya'da tüm sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

Son dakika: Antalya'da tüm sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

09.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Antalya'da sağlık çalışanların izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi. Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, şu an izinde olanlar da dahil yıllık izinlerinin iptaline ve taleplerin durdurulmasına karar verdi.

Son dakika: Antalya'da tüm sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

Koronavirüs salgınının geçen yıl mart ayından bu yana devam ettiği süreçte 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 60 bin hektara yakın orman arazisi ile çevre ilçelerle birlikte toplam 59 mahallede etkili olan tarihin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Antalya'da, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, yeni bir karar aldı.
Sağlık Bakanlığı'nın 24- 30 Temmuz tarihleri arasındaki son verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 70.68 kişiyle Antalya 'turuncu' kategoride yer alıyor. 8 Ağustos itibarıyla ise Antalya'da birinci doz aşı oranı 73.1'e yükleseldi ve 'sarı' kategoride bulunuyor.

YANGIN BÖLGESİNDE PCR TEST VE AŞI

Yangın bölgesinde 10 gün süren söndürme mücadelesinin yanısıra bir taraftan da yaraların sarılması için devam ettirilen çalışmalar nedeniyle özellikle Manavgat bölgesinde olmak üzere koronavirüs salgını tehlikesi de yaşanıyor. Bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hem PCR test hem de yangından etkilenen mahallelerde, randevusu olup gidemeyen ve sırası gelenlerin ikinci veya üçüncü doz aşıları, mahalleleri dolaşan sağlık ekipleri tarafından yapılıyor.

TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Bu süreçte Antalya Valiliği'ne bağlı İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan iki maddelik yeni karara göre, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin (şu anki izni dahil) iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verildi.

Bakan Koca duyurdu: Hakkari düşük riskli iller arasına girdiBakan Koca duyurdu: Hakkari düşük riskli iller arasına girdi

24 SAAT SÜRECİ 31 EKİM'E UZATILDI

Kurul, 30 Ağustos 2020 tarihli, 'İlimizde, pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dâhil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılmasına' şeklindeki kararın süresini de pandeminin seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzattı.

antalya

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
Tarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çektiTarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çekti
Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddiaBalıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia
Anahtar Kelimeler:
antalya pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Arkadaş salgın olur sağlıkçının izinleri iptal olur sel olur sağlıkçının izinler iptal olur, deprem olur izinler iptal, yangın olur izinler iptal, seçim olur izinler iptal, tamam bu afetlerde mücadele bizim görevimiz elbette severek yaparız lakin sayın büyüklerimiz neden habire izinler iptal oluyor hiç düşündünüz mü, siz yorulmayın ben söyleyim çünkü personel eksikliği var halen 2019 yılının izinlerni bile kullanmadık bizimde dinlenmeye ihtiyacımız var, anamız babamız var, bizimde ailelerimiz var lütfen sağlık personeli alımı yapın da hem gençler isdihdam edilsin bizde dinlenelim
herseyde saglikci paraya gelince alkis hakkimiz haram olsun

En Çok Okunan Haberler

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan 'Eda Nur Kaplan' açıklaması

Bakanlıktan 'Eda Nur Kaplan' açıklaması

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.