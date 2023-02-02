SON DAKİKA | Antalya'da vahşet: 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu! Dikkat çeken 'kumar' detayı

Son dakika habeine göre Antalya'da otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu. Aksu ilçesi Karaöz Ortaköy Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, Alaylı Mahallesi pazar yerinde Halil Ü. isimli şahsa silahla ateş ederek kaçtı. Ardından ise Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Muhtarı Mahmut Ş., Karaöz Mahallesi'nden İbrahim T. ve oğlu Galip T.'yi araç içinde öldürdü. Şahıs daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin şahsı arama çalışması devam ediyor.

KUMAR İDDİASI

İddiaya göre, olayda ismi geçen kişiler arasında kumar yüzünden tartışma çıktığı belirtildi.

AA-İHA

