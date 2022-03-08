SON DAKİKA | Antalya'daki 3'lü zirve öncesi Rusya'dan flaş açıklama: "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun..."

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukraybna'yı işgal girişimi sürüyor. 13. gününe girilen savaşta dün gerçekleşen 3. tur barış görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Rus ordusu Kiev'i kuşatırken; Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Savaşın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisinden halka seslenen Zelenskiy "müzakerelere devam" mesajı verirken, kimseden korkmadığını duyurdu. Öte yandan Türkiye'de yapılması planlanan görüşmelerle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun Ukrayna'nın buna ne kadar yetkin olacağı" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | RUS GENERAL VİTALİ GERASİMOV ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörlüğü, Rus general 41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un Harkiv yakınlarındaki çatışmada öldürüldüğünü iddia etti.

Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Valeri Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

Harkiv çatışmasında Gerasimov'un dışında yüksek rütbeli başkaca Rus askerlerin de öldüğü öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son dakika haberleri;

13.00

RUSYA: UKRAYNA İLE TÜRKİYE'DE MÜZAKERELERE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için Türkiye'de 3 ülkenin katılımıyla barış masası kurulmasını teklif etmişti. Rusya, Ukrayna ile Türkiye'de müzakereye oturmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, konuyla ilgili yahtığı açıklamada, "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun Ukrayna'nın buna ne kadar yetkin olacağı" diye konuştu.

10.00

ATEŞKES BAŞLADI, SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR

Sivillerin tahliyesi için 5 kentte geçici ateşkes başladı.

09.20

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştü. Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Josep Borrell ile görüştüm. AB'ye kararlı duruşu ve atılmış bir dizi kararlı eylem için minnettarız. Ancak Rusya'ya yeni bir sert yaptırımlar getirme ihtiyacı acil. Baskının artırılması gerekiyor" dedi.