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  4. SON DAKİKA | Antalya'daki 3'lü zirve öncesi Rusya'dan flaş açıklama: "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun..."

SON DAKİKA | Antalya'daki 3'lü zirve öncesi Rusya'dan flaş açıklama: "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun..."

08.03.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününe girilirken, sıcak bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu Başkent Kiev'in kapısına kadar dayanırken, sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna ordusu tüm gücüyle direnirken, Rus ordusundaki madalyalı generallerden olan Tümgeneral Vitali Gerasimov'un öldürüldüğü iddia edildi. Öte yandan Antalya'da yapılması planlanan müzakerelerle ilgili Rusya'dan açıklama geldi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son durum...

SON DAKİKA | Antalya'daki 3'lü zirve öncesi Rusya'dan flaş açıklama: "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun..."

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukraybna'yı işgal girişimi sürüyor. 13. gününe girilen savaşta dün gerçekleşen 3. tur barış görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Rus ordusu Kiev'i kuşatırken; Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Savaşın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisinden halka seslenen Zelenskiy "müzakerelere devam" mesajı verirken, kimseden korkmadığını duyurdu. Öte yandan Türkiye'de yapılması planlanan görüşmelerle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun Ukrayna'nın buna ne kadar yetkin olacağı" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | RUS GENERAL VİTALİ GERASİMOV ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörlüğü, Rus general 41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un Harkiv yakınlarındaki çatışmada öldürüldüğünü iddia etti.

Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

dasda

Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Valeri Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

Harkiv çatışmasında Gerasimov'un dışında yüksek rütbeli başkaca Rus askerlerin de öldüğü öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son dakika haberleri;

13.00

RUSYA: UKRAYNA İLE TÜRKİYE'DE MÜZAKERELERE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için Türkiye'de 3 ülkenin katılımıyla barış masası kurulmasını teklif etmişti. Rusya, Ukrayna ile Türkiye'de müzakereye oturmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, konuyla ilgili yahtığı açıklamada, "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun Ukrayna'nın buna ne kadar yetkin olacağı" diye konuştu.

10.00

ATEŞKES BAŞLADI, SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR

Sivillerin tahliyesi için 5 kentte geçici ateşkes başladı.

09.20

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştü. Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Josep Borrell ile görüştüm. AB'ye kararlı duruşu ve atılmış bir dizi kararlı eylem için minnettarız. Ancak Rusya'ya yeni bir sert yaptırımlar getirme ihtiyacı acil. Baskının artırılması gerekiyor" dedi.

08.58

Ukrayna'dan Kiev, Mariupol ve İrpin'de yığınak iddiası: Rusya ekipman ve insan gücünü arttırıyor.

08.53

Rusya Ukrayna arasında insani koridor oluşturmak amacıyla saat 10.00'da yeniden ateşkes denenecek.

08.13

BM evini terk edenlerin sayısını 1 milyon 765 bin 68 olarak açıkladı.

'RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

04.10

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus Ordusu Tümgenerali Vitaly Gerasimov'un Harkov yakınlarında öldürüldüğünü iddia etti.

2022-03-06T164944Z_432792358_RC21XS9OTMWC_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-EAST

01:44

"DOĞRUDAN KONUŞMASINI İSTİYORUZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.

00:01

2 RUS SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya’nın topraklarını işgale karşı direnen Ukrayna ordusu, Rus savaş uçaklarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun başkent Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

23:49

GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

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Rusya ateşkes ilan etti mi? Rusya ateşkes ilan etti mi?
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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yeter Ukrayna direnme Rusya sonuna kadar haklı hem vatandaşını hem değerlerini kaybetme. Bu inadın dünya da gelişmekte olan ülkelere zarar vermekten başka hiçbir şey değildir. abd nin kirli emellerine ortak oluyorsunuz.
@omer_citak_1962 Rusya tek şeyde haklı oda Ukrayna nın Nota ya girmesini istememekte haklı AB eh masada halledilirdi ama Nato sorun teşkil ederdi ama operasyon düzenleyince Rusya haksız konuma düştü güvenliğim tehdit altındaydı demesi artık geçersiz sorarlar çevrende ki ülkelerin hangisi güvende hissediyor ülkesini sonuçta güvende hissetmek onlarında hakkı Beyaz Rusya yı dahi tehdit etmişken güvenlik kartı artık geçersiz Batı ülkeleri bunu kabul etmez ve artık AB ve BM gibi kuruluşların oylama sistemi değişecek belli ki azınlıkta kalanın veto hakkı haklıyı haksız kılabiliyor
adam madalyali general ve masabasi ekran onunde degil savas alaninda asker gibi olmus
Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. - Al-i İmran suresi, 54. Ayet
@ogeda Tamam da konuyla ne alakası var dostum sacmalamissin
allah tuzak kuranların en hayırlısıdır ne ya
haberde yazılanlar doğruysa bunun gibi iki üç tane daha suikast Rus ordusunda sıra bize ne zaman gelecek korkusu yaşanmasına neden olacaktır en güvende olması gereken kişiler öldürülünce olacak olan budur Rusya yalanlayacaktır sonuçta öldüğü söylenen kişi sıradan bir subay değil Rus ordusu için önemli bir General

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