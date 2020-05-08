HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binasına bomba ihbarı

Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binasına bomba ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi.

Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binasına bomba ihbarı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan ihaber üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi.Ekipler binada arama yapıyor.

ESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Mübarek Cuma günü için en güzel mesajlar!Mübarek Cuma günü için en güzel mesajlar!
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Vali uyardı: Vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi, risk çok büyük

Vali uyardı: Vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi, risk çok büyük

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Deniz Gezmiş neden idam edildi?

Deniz Gezmiş neden idam edildi?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Diğer Haberler
Direksiyonda kolonya sürerken kaza yaptı

Direksiyon başında kolonya sürmeye çalışınca...

Bursa'da türbenin üzerine 5 katlı bina yapıldı

Binanın önünden geçenler dua ediyor! Sebebi ise...

Son dakika! Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Destek için gittiği arkadaşları tarafından yanlışlıkla vuruldu

Destek için gittiği arkadaşları yanlışlıkla vurdu

Arnavutköy'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! 13 yaşındaki kıza...

Yılmaz Özdil'in villası mühürlendi

Yılmaz Özdil'in villası ile ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.