Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binasına bomba ihbarı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan ihaber üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi.Ekipler binada arama yapıyor.

ESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: DHA

