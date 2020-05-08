Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binasına bomba ihbarı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar\u0131 Birli\u011fi (AESOB) binas\u0131na yap\u0131lan ihaber \u00fczerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi.Ekipler binada arama yap\u0131yor. \nESOB Ba\u015fkan\u0131 Adl\u0131han Dere olay yerine gelerek bilgi ald\u0131.\nKaynak: DHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Korkun\u00e7 olay! Annesi sinir krizi ge\u00e7irdiM\u00fcbarek Cuma g\u00fcn\u00fc i\u00e7in en g\u00fczel mesajlar!Dikkat! Saat 5 ile 10 aras\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da duruyorsan\u0131z...