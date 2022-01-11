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  4. SON DAKİKA | Antalya, Hatay ve Mersin’de korkutan deprem! 6.4 şiddetindeki sarsıntı sonrası AFAD’dan ilk açıklama (Son depremler)

SON DAKİKA | Antalya, Hatay ve Mersin’de korkutan deprem! 6.4 şiddetindeki sarsıntı sonrası AFAD’dan ilk açıklama (Son depremler)

11.01.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya ve Mersin’de gerçekleşen 6.4 şiddetindeki depremin ardından son dakika haberleri peş peşe geliyor. İlk belirlemelere göre depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu belirlendi. Deprem Antalya, Adana, Hatay ve Mersin gibi şehirlerde de büyük bir şekilde hissedildi. AFAD, depremin Anamur açıklarında olduğunu açıkladı. Akdeniz’de artçı sarsıntılar devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında sabaha karşı şiddetli bir deprem meydana geldi! Depremden en çok etkilenen şehirler Antalya, Mersin, Adana ve Hatay oldu! AFAD tarafından depremle ilgili değerlendirme açıklaması da geldi. Kandilli Rasathenesine göre Mersin’de az önce bir artçı sarsıntı daha yaşandı.

SON DAKİKA | AKDENİZ'DE 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.07'de Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

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AFAD- SON DEPREMLER

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremin tüm bölgede hissedildiğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Baf açıklarında saat 04:07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi, hepimize geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

FAİZ SUCUOĞLU: ÇOK ŞÜKÜR CAN VE MAL KAYBI YOK

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL'DEN AÇIKLAMA

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

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deprem kandilli rasathanesi
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