Son dakika | Antalya Körfezi'nde deprem! Alanya açıkları sallandı, vatandaş panikle sokağa fırladı; AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Antalya açıklarında korkutan deprem! AFAD depremin ayrıntılarını duyurdu.

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE DEPREM

AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem saat 16:51'de meydana geldi.

Antalya Körfezi'ndeki depremin büyüklüğü 4,5 olarak belirlendi.

Depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada "Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dendi.

PANİK YAŞANDI

Deprem üzerine kısa süreli panik yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendini sokağa attı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır