HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Antalya Körfezi'nde deprem! Alanya açıkları sallandı, vatandaş panikle sokağa fırladı; AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika | Antalya Körfezi'nde deprem! Alanya açıkları sallandı, vatandaş panikle sokağa fırladı; AFAD'dan açıklama geldi

03.01.2025 17:01
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
03.01.2025 17:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremle ilgili ayrıntıları paylaştı. Depremin yarattığı tedirginlik kameralara yansıdı. Panik yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı.

Son dakika haberi: Antalya açıklarında korkutan deprem! AFAD depremin ayrıntılarını duyurdu.

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE DEPREM

AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem saat 16:51'de meydana geldi.

Antalya Körfezi'ndeki depremin büyüklüğü 4,5 olarak belirlendi.

Depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ekran görüntüsü 2025-01-03 170224

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada "Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dendi.

PANİK YAŞANDI

Deprem üzerine kısa süreli panik yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendini sokağa attı.

7b

10b

8b

4b

5b

6b

2b

7aa

4aa

5aa

1aaBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah beterinden korusun...
En Çok Okunan Haberler
Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Aciller dolup taştı! Boşalan yatak hemen doluyor

Aciller dolup taştı! Boşalan yatak hemen doluyor

Tepki çeken 'Ferdi Tayfur' sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert tepki! "Kabul etmemiz mümkün değildir"

Tepki çeken 'Ferdi Tayfur' sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert tepki! "Kabul etmemiz mümkün değildir"

"Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Bahçeli, Tayfur'un o şarkısıyla Ankara sokaklarını gezdi

"Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Bahçeli, Tayfur'un o şarkısıyla Ankara sokaklarını gezdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.