Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7esinde havalanmak i\u00e7in hangardan \u00e7\u0131k\u0131p piste do\u011fru giden e\u011fitim u\u00e7a\u011f\u0131, ters esen r\u00fczgar sebebiyle yoldan \u00e7\u0131kt\u0131. \nP\u0130LOT YARA ALMADAN KURTULDU\nKazada pilot yara almadan kurtulurken, u\u00e7akta maddi hasar olu\u015ftu.\n(\u0130HA)\nPARTNER \u015eimdi g\u00f6renler tan\u0131yam\u0131yor! \u015eehit ailesinden harekata destek: Ne mutlu ki o bayrakta bizim de kan\u0131m\u0131z varTer\u00f6ristlerden hain tuzak! Facian\u0131n e\u015fi\u011finden d\u00f6n\u00fcld\u00fc
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