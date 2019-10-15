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Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havalanmak için hangardan çıkıp piste doğru giden eğitim uçağı, ters esen rüzgar sebebiyle yoldan çıktı.

PİLOT YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada pilot yara almadan kurtulurken, uçakta maddi hasar oluştu.

(İHA)

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Antalya Son dakika Manavgat uçak

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