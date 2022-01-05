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  4. Son dakika… Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika… Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

05.01.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD yaptığı son dakika deprem açıklamasında Akdeniz'de Alanya açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika… Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’den son dakika deprem haberi geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


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