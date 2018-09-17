Son dakika! Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, geniş bir alanda devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, alevler seralara ulaştı. Tehdit altındaki evler tahliye ediliyor. Yangına, 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozerle müdahale ediliyor.

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, Papazkoyu'nda saat 11.00 sıralarında orman yangını başladı. Geniş bir alanda devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangına, 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozerle müdahale ediliyor. Tüm ekipler yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kızılçam ormanı olan bölgede seralar ve evlerin bulunduğu belirtilirken, yangının yer yer şiddetlendiği ve etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

'YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA DEĞİL'



Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise seralara yakın noktada başlayan yangının, bölgenin sarp olması ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanıldığını aktardı. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığını kaydeden yetkililer, yangının yerleşim yerlerini değil, sera alanlarını tehdit ettiğini belirtti.