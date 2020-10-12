Son dakika: AÖF'den ara sınavları için online duyurusu... AUZEF, ATA, AÖF 2020-2021 güz dönemi sınavları online mı olacak? AÖF ders seçme tarihleri!

AUZEF, ATA, AÖF yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. 2020 -2021 yılı için ders ekleme işlemleri devam ederken adaylar, AÖF sınavları online mı olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi geçtiğimiz dönem koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı, AÖF Bahar Dönemi vize ve finallerini online olarak yapmıştı. AÖF yaptığı açıklamada, 2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminde tüm Açıköğretim fakültelerinde sınavların yine online yapılacağını duyurdu. İşte AÖF'nin son dakika online sınav açıklaması... SON DAKİKA AÖF ONLİNE SINAV DUYURUSU! Açıköğretim sınavlarının koronavirüs önlemleri kapsamında online yapılması bekleniyordu. 2020 -2021 AÖF sınavları online mı olacak araştıran adaylara, AÖF'nin resmi Twitter duyuru hesabından açıklama geldi.

İşte AÖF'den yapılan son dakika AÖF güz dönemi sınavları online olacak açıklaması...

ATA AÖF, AUZEF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK? AÖF'nin son dakika online sınav açıklamasının ardından ATA AÖF güz dönemi ara sınavları online mı olacak araştırılırken, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları online mı olacak inceleniyor. Açıköğretim Fakültesi'ne devam eden ve farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilere, alınan bu kararın tüm illerdeki AÖF bölümlerini kapsadığını belirtelim. Henüz Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde duyurular bölümünde yer almayan haber, AÖF'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

İşte AÖF'nin son dakika güz dönemi online sınav kararı...

"Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden sonra bugün itibariyle Anadolu Üniversitesi de 2020 – 2021 güz dönemi ara sınavlarının online olarak yapılacağını duyurdu. 12 – 13 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılması planlanan 2020 – 2021 güz dönemi arasınavları bugün yapılan duyuru ile pandemi şartlarının elvermemesi sebebiyle online olarak yapılacağı açıklandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2019 – 2020 yılı bahar dönemi arasınavları ve dönem sonu sınavları ile yaz okulu sınavları online olarak yapılmıştır. Yapılan duyuru ile açıköğretim sınavlarının online olarak devam edeceği bildirilmiş oldu. Açıköğretim 2020 – 2021 güz dönemi arasınavlarının online yapılmasına karar verilmesi ile sınav tarihleri merak edilmeye başlandı. Sınavların online olarak yapılacağı duyurusu henüz yapıldığı için sınav tarihleri açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde 2020 – 2021 güz dönemi online (çevrimiçi) sınav tarihleri açıklanacaktır. Büyük ihtimalle diğer sınavlarda olduğu gibi 1 haftalık süre verilecek olup bu süre içerisinde istediğiniz gün, istediğiniz dersten, istediğiniz yerden sınava girebileceksiniz.

Online olarak yapılan 2019 – 2021 açıköğretim sınavları hakkında yapılan detaylı açıklamalar için tıklayınız. 2020 – 2021 güz dönemi online arasınavları için detaylar belli olduğunda sizlerle paylaşacağız. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. aof.com.tr"

AÖF DERS SEÇME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? Açıköğretim fakültesi olan üniversitelerde kayıt yenileme işlemleri yapılmaya başlamıştı. Açıköğretim fakültesi olan; Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF), Anadolu Üniversitesi (AÖF) ve İstanbul Üniversitesi (AUZEF) kayıt yenileme işlemi devam ediyordu. 2020 - 2021 yılı güz dönemi için kayıt yenileyen öğrenciler nasıl ders seçimi yapacağını araştırıyor. AUZEF, ATA AÖF ve AÖF fakültelerinde ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2020 Açıköğretim fakültelerinin ders seçim tarihleri.

2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF'ye kayıt yaptıran ve harç ödemesini yapan öğrenciler ders ekle sil tarihini araştırıyor. 2020 AÖF ders seçimi nasıl yapılacak araştıran öğrencilere AÖF ders ekle sil tarihinin 5 Ekim 2020 itibari ile başlayacağını, 15 Ekim 2020'de son bulacağını belirtelim. 16 Ekim 2020 tarihinde ise mazeretli ders ekle-sil işlemleri alınacak. AÖF ders ekle sil işlemleri online AÖF resmi web sitesinde bulunan "Öğrenci Giriş" bölümünden öğrenci tarafından yapılabilecek. İkinci üniversite kaydı olarak AÖF'ye kayıt yaptıran öğrenciler sistem üzerinden AÖF'ye transkriptlerini paylaştığında bazı derslerden muaf olacak. Anadolu Üniversitesi ders ekle sil işlemleri ne zaman yapılacak araştıran öğrenciler, bu işlemlerin ardından eğitime başlayacak.

