SON DAKİKA | AP Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü Roberto Cuillo, AP Başkanı David Sassoli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cuillo, 2 haftadır hastanede tedavi gören 65 yaşındaki David Sassoli'nin vefat haberini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

RESMİ FAALİYETLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Sassoli, İtalya’nın kuzeydoğusundaki Aviano şehrinde kaldığı hastanede yerel saatle 01.15'de hayatını kaybetti.

AP’den daha önce yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

26 Aralık’tan bu yana tedavisi devam eden Sassoli’nin resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

ÜST DÜZEY TOPLANTILARA KATILAMAMIŞTI

Sassoli daha önce de zatürre nedeniyle eylül ayında hastaneye kaldırılmış, AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara katılamamıştı.

İlk kez 2009'da AP’ye seçilen Sassoli, 2019'da başkanlık pozisyonuna getirilmişti. Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Kaynak: AA



