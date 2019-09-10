Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın lansmanı şirketin Cupertino'daki merkez binasında bulunan Steve Jobs Theater’da başladı.
APPLE ARCADE
Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu. 19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.
APPLE TV PLUS
Şirketin Netflix’e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek.
Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD'deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.
YENİ iPAD
Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için "Yeni iPad'imiz en çok satan PC'den daha hızlı" sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.
Retine Display'e ev sahipliği yapan ürün, A10, Touch ID desteği ile gelecek ve ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebilecek.
APPLE iPHONE 11
iPhone 11'in tanıtımına başlandı. Cihazın arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11, 6 farklı renk ile geliyor. iPhone 11'de 2 arka kamera bulunacak.
iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.
iPHONE 11'İN FİYATI NE KADAR?
iPhone 11, 699 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD'de satışa sunulacak.
Apple'ın canlı yayınını buradan takip edebilirsiniz
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