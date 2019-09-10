Mynet Trend

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

sesamos sesamos
TEKNOLOJİ  | 10.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

Apple'ın merakla beklenen lansmanı TSİ 20.00 itibarıyla başladı. Apple iPhone 11, yeni oyun platfomu Arcade'nin fiyatını, Apple TV+'ın kullanıma gireceği tarihi ve yeni nesil iPad modelini tanıttı. iPhone 11, 699 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD'de satışa sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın lansmanı şirketin Cupertino'daki merkez binasında bulunan Steve Jobs Theater’da başladı.

APPLE ARCADE

Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu. 19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.

APPLE TV PLUS

Şirketin Netflix’e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek.
Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD'deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.

YENİ iPAD

Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için "Yeni iPad'imiz en çok satan PC'den daha hızlı" sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.

Retine Display'e ev sahipliği yapan ürün, A10, Touch ID desteği ile gelecek ve ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebilecek.

APPLE iPHONE 11

iPhone 11'in tanıtımına başlandı. Cihazın arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11, 6 farklı renk ile geliyor. iPhone 11'de 2 arka kamera bulunacak.

iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.

iPHONE 11'İN FİYATI NE KADAR?

iPhone 11, 699 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD'de satışa sunulacak.

ap11

23

Apple'ın canlı yayınını buradan takip edebilirsiniz


Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
ASUS, CG32UQ konsol oyuncu monitörünü duyurduASUS, CG32UQ konsol oyuncu monitörünü duyurdu
Yeni Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 tanıtıldı!Yeni Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 tanıtıldı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 Apple iPhone iPhone 11 özellikleri apple lansman iPhone 11 fiyatı

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

İşte Volkswagen'in yeni logosu

İşte Volkswagen'in yeni logosu

Durmuyor! Emre Mor'un ona attığı mesajlar ifşa oldu!

Durmuyor! Emre Mor'un ona attığı mesajlar ifşa oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 32 yorum
alın hemen büz yapamıyoruz amerika yapıyor kapışın düşmanımızı zengin edelim
Gitti yine birilerinin böbrekleri desene...
Verinn paranızı.... İlk siz alın..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASUS, CG32UQ konsol oyuncu monitörünü duyurdu

ASUS, CG32UQ konsol oyuncu monitörünü duyurdu

Yeni Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 tanıtıldı!

Yeni Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 tanıtıldı!

Bilgi Üniversitesi öğrencileri kağıt tabanlı biyosensör geliştirdi!

Bilgi Üniversitesi öğrencileri kağıt tabanlı biyosensör geliştirdi!

Vodafone, Türkiye'de ISO 22320'ye geçen ilk teknoloji şirketi oldu!

Vodafone, Türkiye'de ISO 22320'ye geçen ilk teknoloji şirketi oldu!

Call of Duty: Modern Warfare betası için fragman yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare betası için fragman yayınlandı

Co-op Resident Evil oyunu Project Resistance için teaser yayınlandı!

Co-op Resident Evil oyunu Project Resistance için teaser yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.