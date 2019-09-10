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Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro ve yeni modellerini tanıtıyor

sesamos sesamos
TEKNOLOJİ  | 10.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

Apple'ın merakla beklenen lansmanı TSİ 20.00 itibarıyla başladı. Apple bu etkinlikte iPhone 11'in de aralarında olduğu yeni akıllı telefon modelleri ve diğer cihazlarını görücüye çıkaracak.

Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro ve yeni modellerini tanıtıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın lansmanı şirketin Cupertino'daki merkez binasında bulunan Steve Jobs Theater’da başladı.

Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu. 19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.

İlerleyen dakikalarda Apple yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak .Yeni modellerin iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adını taşıması bekleniyor.

Apple'ın canlı yayınını buradan takip edebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 Apple iPhone

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
alın hemen büz yapamıyoruz amerika yapıyor kapışın düşmanımızı zengin edelim
Gitti yine birilerinin böbrekleri desene...
Verinn paranızı.... İlk siz alın..
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