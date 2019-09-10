Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro ve yeni modellerini tanıtıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın lansmanı şirketin Cupertino'daki merkez binasında bulunan Steve Jobs Theater’da başladı.

Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu. 19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.

İlerleyen dakikalarda Apple yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak .Yeni modellerin iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adını taşıması bekleniyor.

Apple'ın canlı yayınını buradan takip edebilirsiniz.